«كريم»: لا علاقة لنا بحادثة الاعتداء على مواطنة بالقصيم

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة كريم المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل في بيان لها، قبل قليل، أنه ليس لها علاقة، بالأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل حول الاعتداء على امرأة في القصيم.

وقالت الشركة: “تابعنا تغريدات عبر بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أحد كباتن كريم قد اعتدى على امرأة في منطقة القصيم، ونؤكد أن هذه القضية لا تمت للشركة وكباتن كريم بأي صلة”.

وأضافت الشركة في بيانها “أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من روج لهذه الأخبار الملفقة”، موضحة أن هناك إجراءات يتم اتباعها قبل تعيين الكباتن لحماية أمن وسلامة ملايين المستخدمين في أكثر من 50 سعودي”.