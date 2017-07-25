 «هيئة المواصفات» تكشف حيل التجار لخداع المستهلك بـ«سيارات السالفج» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«هيئة المواصفات» تكشف حيل التجار لخداع المستهلك بـ«سيارات السالفج»

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«هيئة المواصفات» تكشف حيل التجار لخداع المستهلك بـ«سيارات السالفج»

تواصل – الرياض:

نشرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة معلومات توضيحية حول السيارات “السالفج”، والحيل التي يتم استخدامها لخداع المستهلك.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أن السيارات “السالفج” عبارة عن مركبات مستعملة مستوردة تعرضت لأضرار خطيرة، وممنوع استيرادها لأنها غير مؤهلة للاستخدام، مُشِيرَةً إلى أن المستهلك العادي قد لا يستطيع التعرف على تلك الأضرار.

وأشارت إلى أن خطورتها تتمثل في تهديدها لسلامة مستخدميها، وتشكل خطراً على البيئة؛ نظراً لمعدلات التلوث العالية بها، كما أنها تسبب خسائر مالية كبيرة للمستهلك.

وكَشَفَتْ هيئة المواصفات عن عديد من الحيل التي يستخدمها المستوردون والتجار لتلك السيارات لخداع المستهلك، تتمثل في: التلاعب بعداد الكيلومتر، وفصل الإضاءة التحذيرية في لوحة العداد، وإخفاء القص والتعديل على الهياكل بإعادة الطلاء، وإخفاء الصدأ والتآكل بمواد زيتية، أو رش مادة الزفت.

وأَضَافَتْ أنه من ضمن الحيل أيضاً، تبديل أَرْقَام الهياكل لمركبة مشابهة، أو تعديل الحروف والأرقام على الرقم الصحيح، وكذلك وضع قطعة معدنية بين المحاور والهياكل لإعادة ضبط ميل المحاور.

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