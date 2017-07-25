 بـ250 راكباً.. انطلاق أول رحلة تجريبية لـ«قطار الحرمين» بين جدة والمدينة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

بـ250 راكباً.. انطلاق أول رحلة تجريبية لـ«قطار الحرمين» بين جدة والمدينة (صور)

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بـ250 راكباً.. انطلاق أول رحلة تجريبية لـ«قطار الحرمين» بين جدة والمدينة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين، اليوم الثلاثاء، بين جدة والمدينة المنورة، وعلى متنه 250 راكباً بينهم عدد من الإعلاميين، ومنسوبي الشركات المشغلة والمسؤولين.

وأوضح حساب “مشاريع السعودية” على “تويتر” أن الرحلة بدأت قبل الخروج من محافظة جدة، بسرعة تفاوتت بين 25 و 100 كيلومتر في الساعة، وصولاً إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وأضاف: بعدها انطلق القطار بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وصولاً إلى محطة المدينة المنورة، مبيناً أن القطار مزود في كافة عرباته بشبكة إنترنت مجانية بالإضافة لكاميرات مراقبة، ومقابس كهربائية ورفوف علوية للأمتعة مع وجود عربة كافتيريا.

 

 

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