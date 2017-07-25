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عِشاء اليوم.. الصلاة على فهد الخضير رئيس هيئة الأمر بالمعروف بـ«رياض الخبراء»

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عِشاء اليوم.. الصلاة على فهد الخضير رئيس هيئة الأمر بالمعروف بـ«رياض الخبراء»

تواصل – فريق التحرير:

تقام بعد صلاة العشاء صلاة الجنازة على فهد الخضير رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز رياض الخبراء، الذي وافته المنية أول امس أثناء وقوع حريق قيل انه متعمد في ملحق منزله.

وأكد عبدالسلام الراجحي‏ الطالب بجامعة القصيم، وأحد أقرباء الشيخ الخضير، أن “الصلاة على جثمان رئيس مركز هيئة الخبراء اليوم العشاء في جامع العجلان بالخبراء.”

وكان عثمان الخضير شقيق الراحل قد اكد في تصريحات سابقة له أن ما تعرض له شقيقه فاجعة بكل المقاييس، بعد ان تفاجئت الأسرة بأن الباب المؤدي للمكان الذي ينام به مغلق، ما يشير إلى أن الجناة عمدوا إلى ذلك لقطع الطريق أمام أية محاولات إنقاذ.

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