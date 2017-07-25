اجتماع عاجل لعلماء الأقصى لاتخاذ قرار بعد إزالة البوابات الإلكترونية الصهيونية

تواصل – الرياض:

يعقد علماء الأقصى اجتماعاً عاجلاً، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن دخول المصلين للمسجد الأقصى من عدمه بعد بدء الاحتلال الصهيوني فجر اليوم إزالة البوابات الإلكترونية، من أمام بوابات المسجد.

يأتي الاجتماع بعد قرار المجلس الوزاري المصغر الصهيوني (الكابينيت) برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فجر اليوم، إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات.

وقال الشيخ رائد دعنا أحد أئمة الأقصى، في تصريحات للصحفيين من أمام باب الأسباط فجر اليوم ‘‘إن مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، سيعقدون اجتماعاً اليوم مع المسؤولين السياسيين، لتقييم الوضع، واتخاذ قرار حول الخطوات الواجب اتباعها‘‘.

وأضاف الشيخ دعنا، أن القرار الذي سيتخذه الاجتماع سيكون قرار الفلسطينيين في الشوارع، حيث سيستمع الوقف إلى ما يريده الناس ويتخذ قراره بناء على ذلك.

وأقام المصلون صلاة فجر اليوم خارج أبواب المسجد الأقصى أيضاً، وبعد الصلاة قال مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس ‘‘إن مفتي القدس الشيخ محمد حسين، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، ومسؤولي الوقف الآخرين سيعقدون اجتماعاً اليوم، طبقاً للأناضول، كاشفاً عن اعتقاده أن الاجتماع سيقرر العودة إلى دخول المسجد الأقصى وأداء الصلوات به.