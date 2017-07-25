الأمير خالد بن طلال يكشف فساد مسؤول ومعاونيه استغلوا مناصبهم لمصالح شخصية

تواصل – الرياض:

قال الأمير خالد بن طلال ‘‘إنه واجه بنفسه واقعة فساد مع مسؤول بإحدى الجهات، ومعه آخرون كانوا يعملون معه‘‘ مشيراً إلى أنه تم تحويله هو ومَن معه للجهات المختصة بعد كشفه.

وأضاف الأمير خالد، أنه سمع كثيراً في السابق عما يواجهه مواطنون من فساد بعض المسؤولين والموظفين في القطاع الحكومي والخاص، باستغلال مناصبهم ووظائفهم لمصالحهم الشخصية، لكنه تعرض لذلك شخصياً في الأشهر الأخيرة مع مسؤول بإحدى الجهات.

وأوضح أن هذا المسؤول كان يعاونه آخرون بما يسمى العصابة، ووقتها فقط شعر بحقيقة ما يواجه المواطن من ظلم وقهر من بعض هؤلاء الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالحهم على حساب المواطن.

وبيّن الأمير خالد أنه استطاع كشف حقيقة ذلك المسؤول وواجهه وزمرته بالمستندات والوثائق، وتم تحويل قضيته إلى الجهات المختصة وإلى الشرع؛ للمطالبة بالحقين الخاص والعام والتشهير به وبمَن يعاونونه.