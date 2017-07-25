متحدث «التعليم»: الوظائف التعليمية ما زالت محل بحث وسيعلن عنها في حينه

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي أنّ موضوع الوظائف التعليمية ما زال محل بحث مع جهات أخرى، وسيعلن عنه في حينه.

وقال العصيمي: “‏موضوع الوظائف التعليمية ما زالت الوزارة تبحثه مع الجهات ذات العلاقة وستعلن الوزارة ما يتم في هذا الشأن في حينه”.

يذكر أنّ وزارة التعليم لم تعلن، مؤخرًا، عن أيِّ وظائف تعليمية، ما ساد حالة من التساؤل لدى كثير من خريجي الجامعات والكليات.