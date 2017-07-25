بالفيديو.. الشرطة العراقية تعذب سودانياً بوحشية وتحرق لحيته

تواصل – وكالات:

تداول نشطاء في مواقع التوصل الاجتماعي، شريط فيديو تظهر فيه مجموعة من أفراد الشرطة العراقية وهم يعذبون بوحشية مواطناً سودانياً يتهمونه بأنه من الدواعش.

وتعرض المواطن السوداني للضرب المبرح والركل وإلى معاملة غاية في القسوة، وصلت حد محاولة إشعال النار من ولاعة في لحيته وشعر رأسه. حسب “روسيا اليوم”

وكشفت مواقع إخبارية سودانية أن المواطن المذكور يدعى موسى البشير، وأنه تعرض للتعذيب العنيف عقب خروجه من مشفى كان يعالج فيه من إصابة في رجله تعرض لها خلال اشتباكات مسلحة قرب الموصل.