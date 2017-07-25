 «الاقتصاد والتخطيط»: تحديان يعوقان مهام الوزارة تهالك المبنى وندرة الكفاءات | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

يتقدمهم مبتعثو المملكة.. حملة طلابية بجامعة «نيوكاسل» البريطانية لوقف إغلاق مسجدها اجتماع عاجل لعلماء الأقصى لاتخاذ قرار بعد إزالة البوابات الإلكترونية الصهيونية القطيف.. إنقاذ امرأة و3 من أبنائها احتجزهم حريق داخل منزلهم مصادر: الموافقة على منح إمارات المناطق اختصاص تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية «شح المياه» يتسبب في انقراض «كروم العنب» الأحسائي «مؤسسة الحبوب» تؤجل مناقصة شراء 600 ألف طن شعير.. وتكشف السبب وفيات حوادث «الدبابات النارية» مقارنة بالسيارات بلغت 60% 6 ذي القعدة.. «موسم المرزم» يضرب المملكة 13 يوماً ويرفع الحرارة لـ50 درجة مئوية شقيق رئيس الهيئة في «رياض الخبراء» يروي تفاصيل جديدة عن جريمة وفاته عضو «شورى» يطالب بإبقاء بدلات «العسكريين» لما بعد التقاعد «التجارة» لـ«أصحاب محلات الذهب»: ضعوا الموازين في مكان واضح ومعزول عن الهواء الاحتلال الصهيوني يستبدل البوابات الإلكترونية من مدخل «المسجد الأقصى» بكاميرات مراقبة

«الاقتصاد والتخطيط»: تحديان يعوقان مهام الوزارة تهالك المبنى وندرة الكفاءات

2
«الاقتصاد والتخطيط»: تحديان يعوقان مهام الوزارة تهالك المبنى وندرة الكفاءات

تواصل – الرياض:

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط ‘‘إن هناك تحديين يعوقان قيامها بمهامها: الأول يتمثل في ارتفاع معايير الجودة في استقطاب الكفاءات، فيما تمثل التحدي الثاني بعدم ملاءمة المبنى الرئيسي للوزارة وتقادمه‘‘.

وكشفت الوزارة، في سياق تقريرها السنوي للعام المالي 1437-1438، عن وجود تقارير من جهات رسمية معنية تؤكد أن مبناها الرئيسي الذي مضى على إنشائه 4 عقود غير ملائم ولا تتوافر فيه معايير السلامة، مما اضطرها لاستئجار 11 دورا في برج تمكين بالرياض بصفة مؤقتة، ووفرت فيه بيئة العمل المناسبة من تجهيزات مكتبية وتقنية ملائمة، وكذلك لإتاحة المجال لإجراء إعادة ترميم وتأهيل شامل للمبنى الرئيسي، بحسب “الوطن”.

ولفتت الوزارة، إلى أن رسم السياسات التنموية وإعداد الاستراتيجيات وخطط التنمية، وتنفيذ مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى ما يسند للوزارة من مهام إضافية، وكذلك لتلبية الاحتياج المتزايد من الجهات الأخرى لدعمها في عملية التحول وتوفير المعلومات اللازمة لها من بيانات وإحصاءات ودراسات مساندة، هي جملة من المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، التي تستلزم توافر كفاءات على مستوى عال من الجودة والخبرات المتخصصة والمدربة تدريبا عاليا في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتخطيطية بمجالاتها المختلفة، وتغطية نقص الكفاءات المؤهلة بالوزارة نتيجة تقاعد عدد من منسوبيها ذوي الخبرة، وذلك في ظل المنافسة الشديدة في سوق العمل على استقطاب الكفاءات المتميزة.

شاهد ايضا

يتقدمهم مبتعثو المملكة.. حملة طلابية بجامعة «نيوكاسل» البريطانية لوقف إغلاق مسجدها

يتقدمهم مبتعثو المملكة.. حملة طلابية بجامعة «نيوكاسل» البريطانية لوقف إغلاق مسجدها

القطيف.. إنقاذ امرأة و3 من أبنائها احتجزهم حريق داخل منزلهم

القطيف.. إنقاذ امرأة و3 من أبنائها احتجزهم حريق داخل منزلهم

الأمير خالد بن طلال يكشف فساد مسؤول ومعاونيه استغلوا مناصبهم لمصالح شخصية

الأمير خالد بن طلال يكشف فساد مسؤول ومعاونيه استغلوا مناصبهم لمصالح شخصية

متحدث «التعليم»: الوظائف التعليمية ما زالت محل بحث وسيعلن عنها في حينه

متحدث «التعليم»: الوظائف التعليمية ما زالت محل بحث وسيعلن عنها في حينه

٢ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>