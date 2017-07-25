«الاقتصاد والتخطيط»: تحديان يعوقان مهام الوزارة تهالك المبنى وندرة الكفاءات

تواصل – الرياض:

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط ‘‘إن هناك تحديين يعوقان قيامها بمهامها: الأول يتمثل في ارتفاع معايير الجودة في استقطاب الكفاءات، فيما تمثل التحدي الثاني بعدم ملاءمة المبنى الرئيسي للوزارة وتقادمه‘‘.

وكشفت الوزارة، في سياق تقريرها السنوي للعام المالي 1437-1438، عن وجود تقارير من جهات رسمية معنية تؤكد أن مبناها الرئيسي الذي مضى على إنشائه 4 عقود غير ملائم ولا تتوافر فيه معايير السلامة، مما اضطرها لاستئجار 11 دورا في برج تمكين بالرياض بصفة مؤقتة، ووفرت فيه بيئة العمل المناسبة من تجهيزات مكتبية وتقنية ملائمة، وكذلك لإتاحة المجال لإجراء إعادة ترميم وتأهيل شامل للمبنى الرئيسي، بحسب “الوطن”.

ولفتت الوزارة، إلى أن رسم السياسات التنموية وإعداد الاستراتيجيات وخطط التنمية، وتنفيذ مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى ما يسند للوزارة من مهام إضافية، وكذلك لتلبية الاحتياج المتزايد من الجهات الأخرى لدعمها في عملية التحول وتوفير المعلومات اللازمة لها من بيانات وإحصاءات ودراسات مساندة، هي جملة من المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، التي تستلزم توافر كفاءات على مستوى عال من الجودة والخبرات المتخصصة والمدربة تدريبا عاليا في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتخطيطية بمجالاتها المختلفة، وتغطية نقص الكفاءات المؤهلة بالوزارة نتيجة تقاعد عدد من منسوبيها ذوي الخبرة، وذلك في ظل المنافسة الشديدة في سوق العمل على استقطاب الكفاءات المتميزة.