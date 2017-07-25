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للحجز على المسار الإلكتروني.. «حجاج الداخل»: وجود محرم للنساء شرط للتسجيل

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للحجز على المسار الإلكتروني.. «حجاج الداخل»: وجود محرم للنساء شرط للتسجيل

تواصل – الرياض:

اشترطت شركات حجاج الداخل وجود محرم للنساء لإمكانية الحجز على المسار الإلكتروني للحجاج، وشهد الموقع الإلكتروني كثافة في أعداد المسجلين منذ بداية التسجيل في الثامنة من صباح أمس (الاثنين)، لاسيما في برنامج الحج الميّسر وبرنامج منخفض التكلفة، ومن المتوقع أن يكتمل التسجيل اليوم في ظل الإقبال الكبير.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة سعد جميل القرشي، أن الساعات الأولى من صباح أمس شهدت كثافة اتصالات وحجوزات، كما هو معتاد في كل عام، وتركز الإقبال على برنامجي الحج الميّسر ومنخفض التكلفة؛ نظرا لأسعارهما التي تراوح بين 3500 ریال و 5000 ریال، ومن المتوقع أن يتم شغلهما نهاية اليوم أو غدا بحد أقصى.

وأضاف، أن الإقبال على البرامج المخفضة من المواطنين لا يتجاوز 20 % في الأعوام السابقة؛ إذ إن غالبيتهم يفضلون البرنامج العام نظرا للخدمات المتوفرة فيه والتي تبدأ من 7000 ریال صعودا، ويوفر البرنامج مميزات غير موجودة في منخفض التكاليف والميسر.

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