شقيق رئيس الهيئة في «رياض الخبراء» يروي تفاصيل جديدة عن جريمة وفاته

تواصل – الرياض:

روى عثمان الخضير، الشقيق الأكبر لرئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز رياض الخبراء فهد الخضير، تفاصيل جديدة عن حادثة وفاته، مرجحاً أنها جنائية؛ نظراً لوقوع حريق متعمد في ملحق منزله.

واعتبر “الخضير” بحسب “عكاظ”، أن ما تعرض له شقيقه فاجعة بكل المقاييس، مبيناً أنه درج على النوم ليلاً في ملحق بباحة المنزل في الإجازات، مفضلاً الهدوء، وعند الفجر طرق الجيران باب المنزل بقوة وأبلغوا الأسرة أن حريقا يتصاعد من باحة المنزل.

وأضاف: لم يكن واضحاً في تلك اللحظات من كان بداخل المنزل، وحاولت الأسرة الخروج إلى الباحة، وفوجئوا بأن الباب المؤدي لها مغلق، ما يشير إلى أن الجناة عمدوا إلى ذلك لقطع الطريق أمام أية محاولات إنقاذ.

وأوضح الخضير، أن زوجة الراحل وأبناءه خرجوا من باب خلفي وحاولوا فتح باب الملحق وفشلوا في ذلك، وحاول الجيران إطفاء الحريق برش المياه، ووصلت فرقة الدفاع المدني واضطرت إلى كسر الباب، ووجدت الراحل في موقعه وتم نقله إلى المستشفى.

ولفت إلى أنه تلقى الخبر ومضى سريعاً إلى المستشفى، لاستكمال الإجراءات واستلام الجثمان، اعتقاداً أن الوفاة طبيعية نتيجة حريق، لكن المسؤولين في المستشفى رفضوا تسليم الجثة وأبلغوه أن الكشف المبدئي أوضح أن الوفاة جنائية وأن الشرطة ستتولى الأمر.

وأشار الخضير، إلى أنه ذهب أمس -الاثنين- لمراجعة شرطة الخبراء، وأوضح لهم مدير المركز أن التحقيق مستمر في القضية وستتم ملاحقة الجناة، لافتاً إلى أن والديه قد أصيبا بالحزن ولا يعلمان أن الحادثة نتيجة عمل جنائي.

وأكد “الخضير” أن شقيقه الراحل فهد، معروف وسط العائلة بحسن الخلق ولم يعرف عنه خصومات أو عداوات مع أحد، وظل يؤدي مهمات عمله بما يرضي الله، مستغرباً ما تعرض له خصوصا أنه تعود على معالجة المشكلات ويصلح بين الناس.