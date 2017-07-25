«المالية»: 51 مليار ريال حجم الاكتتاب في الإصدار الأول للصكوك الحكومية

تواصل ـ واس:

كشفت وزارة المالية عن إقبال كبير من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغ 51 مليار ريال سعودي، وكان حجم الإصدار قد تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 300%‏.

وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الاولى، تبلغ 12مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027 ميلادي.

ويأتي الإقبال القوي على الصكوك المحلية، تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.