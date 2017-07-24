 متحدث «العمل» يوضح حقيقة توطين البقالات | صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث «العمل» يوضح حقيقة توطين البقالات

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متحدث «العمل» يوضح حقيقة توطين البقالات
المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد ابا الخيل

تواصل – فريق التحرير:

كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اتجاه الوزارة لتوطين أَي نشاط يوجد فيه عددٌ كَافٍ من طالبي العمل المواطنين؛ وذلك تَعْلِيقَاً على الأنباء المتداولة بِشَأْنِ توطين قطاع البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100%.

وأَوْضَحَ أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” تَعْلِيقَاً على هاشتاق “توطين البقالات”: “أي نشاط يوجد فيه عددٌ كَافٍ من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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