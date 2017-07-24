وافد يدهس شابين سرقا جواله بعد مطاردتهما في «ينبع» (فيديو)

تواصل ـ ينبع:

قال مواطن إنه شاهد وافداً باكستاني الجنسية، يدهس شابين كانا يستقلان دراجة نارية، بعد مطاردتهما في طريق قصر الحوراء بحي البندر بمحافظة ينبع، مُشِيرَاً إلى أنهما سرقا هاتفه المحمول.

ووثَّق المواطن مقطع فيديو، يُظهر دراجة نارية مهشَّمة وسط الطريق، فيما بَاشَرَتْ دوريات الشرطة الموقع، فيما تسبب الحادث في إبطاء حركة المرور.

وأَوْضَحَ المواطن أن الوافد ظل يطارد الشابين طوال الطريق، وقام بعكس السير قبل أن يدهسهما، مُبَيِّنَاً أن الشرطة أوقفته، فيما لاذ الشابان بالفرار.