 وافد يدهس شابين سرقا جواله بعد مطاردتهما في «ينبع» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

شقيق رئيس الهيئة في «رياض الخبراء» يروي تفاصيل جديدة عن جريمة وفاته عضو «شورى» يطالب بإبقاء بدلات «العسكريين» لما بعد التقاعد «التجارة» لـ«أصحاب محلات الذهب»: ضعوا الموازين في مكان واضح ومعزول عن الهواء الاحتلال الصهيوني يستبدل البوابات الإلكترونية من مدخل «المسجد الأقصى» بكاميرات مراقبة لأول مرة.. الجيش الأردني ينشر فيديو مقتل 3 جنود أمريكيين بقاعدة «فيصل الجوية» مصادر: توجيهات عليا بتوريد جميع إيرادات الحكومة في حساب «المالية»  الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: تصنيف 9 كيانات و9 أفراد جدد بقوائم الإرهاب المحظورة مواطن يوثّق أجواء «فيفاء» الرائعة بعد هطول الأمطار (فيديو) بعد تداول الفيديو.. شرطة الرياض تقبض على مُطلقي النار بحفل زفاف في حي النظيم أروع أمثلة الوفاء.. «زوجة» تتبرع لزوجها بكليتها دون علمه (فيديو) الحكومة اليمنية تطالب بنقل المنظمات الدولية إلى عدن كاتب اقتصادي: توطين البقالات سيقضي على «التستر التجاري» (فيديو)

وافد يدهس شابين سرقا جواله بعد مطاردتهما في «ينبع» (فيديو)

2

تواصل ـ ينبع:

قال مواطن إنه شاهد وافداً باكستاني الجنسية، يدهس شابين كانا يستقلان دراجة نارية، بعد مطاردتهما في طريق قصر الحوراء بحي البندر بمحافظة ينبع، مُشِيرَاً إلى أنهما سرقا هاتفه المحمول.

ووثَّق المواطن مقطع فيديو، يُظهر دراجة نارية مهشَّمة وسط الطريق، فيما بَاشَرَتْ دوريات الشرطة الموقع، فيما تسبب الحادث في إبطاء حركة المرور.

وأَوْضَحَ المواطن أن الوافد ظل يطارد الشابين طوال الطريق، وقام بعكس السير قبل أن يدهسهما، مُبَيِّنَاً أن الشرطة أوقفته، فيما لاذ الشابان بالفرار.

شاهد ايضا

شقيق رئيس الهيئة في «رياض الخبراء» يروي تفاصيل جديدة عن جريمة وفاته

شقيق رئيس الهيئة في «رياض الخبراء» يروي تفاصيل جديدة عن جريمة وفاته

متحدث «العمل»: استبعاد غير الجادين من «حافز» حفظا للمال العام

متحدث «العمل»: استبعاد غير الجادين من «حافز» حفظا للمال العام

للحجز على المسار الإلكتروني.. «حجاج الداخل»: وجود محرم للنساء شرط للتسجيل

للحجز على المسار الإلكتروني.. «حجاج الداخل»: وجود محرم للنساء شرط للتسجيل

توقعات الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على مناطق متفرقة بالمملكة

توقعات الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على مناطق متفرقة بالمملكة

٢ تعليقات

  2. محاولى فتح الجوال بدون اذن في امريكا يعتبر جريمة من الدرجة الأولى (الجوال) فيه كل شيء لا سرق توقع بأنك تتعرض لأسؤ المواقف في حياتك .. ولو صاحب المقطع كان مكان الوافد كان سوا نفس الشيء

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>