«تنظيم الكهرباء» ترد على تخوفات المواطنين من مضاعفة الفواتير بسبب زيادة أيام الاستهلاك

تواصل – فريق التحرير:

قالت ھیئة تنظیم الكھرباء إن زيادة فترة الاستهلاك، أو انخفاضها عن 30 يوماً، لا يترتب عليه أَي تغير في شرائح الاستهلاك، مُؤكِّدَة أن الأيام التي تزيد عن الثلاثين يوماً يكون حساب التَعْرِيفَة بها معتمداً على نصيب اليوم من الشرائح، وبھذا يستفید المستھلك من الشرائح المخفضة التكلفة للأيام التي تزيد عن 30 يوماً.

وكان عدد من المواطنین أبدوا استغرابھم من زيادة عدد أَيَّام الاستھلاك عن 30 يَوْمَاً في الفواتیر التي وصلتھم، لافتین إلى أن بعض الفواتیر تم حسابھا بمعدل 37 يوماً، مبدين تخوفھم من أن يؤدي ذلك لإدراج فواتیرھم ضمن شرائح الاستھلاك الأعلى؛ وبالتَّالي مضاعفة المبالغ المستحقة عليھم.

وعزت الهيئة زيادة أو نقصان فترة الاستھلاك لعوامل مرتبطة بالتوقیت الزمني للقراءة الشھرية للعدادات، كأن تتزامن فترة القراءة مع أَيَّام العطل الأسبوعیة والإجازات الرسمیة.