«جامعة جازان» تحدد موعد إعلان نتائج القبول النهائي

تواصل – واس:

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان ، مرحلة تأكيد الترشيح وقبول الطلاب والطالبات في تخصصات الجامعة المتاحة ، وبدأت مرحلة الكشوفات الطبية ومقابلة الطلاب ، وذلك خلال اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء ، وأتاحت رفع الكشوفات الطبية على موقعها الإلكتروني.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور بركات بن حمود المكرمي إن آخر موعد لاستلام الكشف الطبي هو نهاية دوام يوم الجمعة، حيث سيتم التدقيق في الترشيح النهائي وإعلان نتائج القبول يوم الأحد القبل.

وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات الذين ثبتوا على رغباتهم بلغ 5607 ، فيما كان عدد الذين ثبتوا رغباتهم مع الترقية 6385 ، مبيناً أن عدد المنسحبين من عملية القبول لهذا العام بلغ 1120 منسحباً ، حيث سيتم تثبيت طلاب آخرين مكانهم ممن طلب الترقية وكذلك معالجة وضع الطلاب “قيد الدراسة” وذلك بعد الانتهاء من القبول النهائي.

وأشار المكرمي إلى أن الكليات التي تشترط الكشف الطبي والمقابلات في الجامعة هي كلية طب الأسنان بشطريها وكلية التربية بشطريها وكلية العلوم والآداب بصامطة تخصص رياض الأطفال. فيما اشترطت كليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية وكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة وكلية التمريض والكلية الجامعية بصبيا وكلية العلوم والآداب بفرسان والداير والعارضة ، إرسال الكشوفات الطبية عن طريق نظام الدعم الفني للقبول.

وأضاف، أن العمادة، أنهت مرحلة تأكيد الترشيح وقبول الطلاب والطالبات في تخصصات الجامعة المتاحة وبدأت مرحلة الكشوفات الطبية ومقابلة الطلاب وذلك خلال اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء وقد أتاحت رفع الكشوفات الطبية على موقعها الإلكتروني.

وأكد الدكتور المكرمي على كافة الطلاب والطالبات بضرورة تحديث بيانتهم باللغة الإنجليزية لإصدار البطاقة البنكية ، لافتاً إلى أن العمادة تسعد بكافة الاستفسارات التي تردها عن طريق الدعم الفني والإجابة على كافة تساؤلات الطلاب.