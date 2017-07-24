«جوازات الرياض»: تمديد خدمة تسليم جواز السفر للمواطنين حتى الثامنة مساءً

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، عن تمديد خدمة تسليم جواز السفر السعودي للمواطنين بعد تجديد أو إِصْدَار الجواز حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد حتى يوم الخميس طوال إجازة الصيف.

وأَضَافَ، أن خطوة التمديد تأتي ضمن مجموعة من الخطوات السابقة التي اتخذتها الجوازات في سبيل تسهيل إِجْرَاءَات خدمة المواطن.

وَأَكَّد اللواء السحيباني، أن هذه الخدمة مستمرة طوال فترة الإجازة الصيفية في جوازات منطقة الرياض، حيث تمكّن هذه الخدمة المواطن لمراجعة جوازات المنطقة وتَسَلُّم جواز سفره ومرافقيه خارج أوقات العمل لمن لا يستطيع المراجعة وقت الدوام الرسمي.

وتَجْدُر الإشارة إلى اسْتِمْرَار خدمة واصل البريدية في تقديم خدماتها للمستفيدين عند إِصْدَار الجواز عبر منصة أبشر، أو عند التجديد بعد أخذ موعد مسبق بالمراجعة.

وخصصت جوازات منطقة الرياض بريداً للتواصل الإِلِكْتُرُونِي (ruhpassport@gdp.gov.sa) لتلقي الاستفسارات الواردة لها والرد عليها.