 قائد ميليشيا بدر هادي العامري يهذي: الحكم لن يعود للسُّنة في العراق | صحيفة تواصل الالكترونية

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قائد ميليشيا بدر هادي العامري يهذي: الحكم لن يعود للسُّنة في العراق

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قائد ميليشيا بدر هادي العامري يهذي: الحكم لن يعود للسُّنة في العراق

تواصل – وكالات:

قال قائد ما يسمى ميليشيا بدر الشيعية هادي العامري، في كلمة له: “إن الحكم لن يعود للسُّنة في العراق، وإذا أرادوا عودة الدكتاتورية فلتكن بيد الشيعة” بحسب تعبيره.

يشار إلى أن “العامري” يعمل جنرالاً في الحرس الثوري الإيراني، وفق أوامر القادة والمستشارين الإيرانيين، كما كان إبان الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1988) عندما كان يقود فيلق بدر مع الحرس الثوري في المعارك ضد قوات بلده.

 

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١ تعليق

  1. @ الحكم لله وحده ولن يقام حكم بعدل إﻻ إذا وافق كتاب الله وسنة نبيه ، أما حكام الباطل فليس لهم إﻻ مزبلة التاريخ ، والعياذ بالله @

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