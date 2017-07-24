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الجهات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها لكشف ملابسات جريمة وفاة رئيس هيئة الخبراء وحرق منزله

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الجهات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها لكشف ملابسات جريمة وفاة رئيس هيئة الخبراء وحرق منزله

تواصل – الرياض

تكثف الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، جهودها لكشف غموض الجريمة التي ذهب ضحيتها، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الخبراء، الشيخ فهد الخضير العفالق، في منزله فجر أمس.

وكانت مصادر كشفت أن رئيس هيئة مركز الخبراء، توفي بملحق يقطن فيه، إثر إطلاق رصاصتين عليه، وأن مرتكب الجريمة قام بإشعال النار في المكان للتغطية على جريمته.

وقال عبدالسلام الراجحي‏ الطالب بجامعة القصيم على حسابه في “تويتر”: “الشيخ فهد – زوج عمتي – توفي إثر طلقات نارية وأنا بنفسي وقفت على الحادثة.”، ورد “الراجحي” على مزاعم وفاة الخضير جراء الحريق فقط ..!!

وقال “عبدالسلام الراجحي‏” من قال إنه توفي إثر الحريق “ما يعرف شي .. لقد قُتل غدراً برصاصتين في صدره وهو أعزل، ثم أحرقوا عليه الملحق ليغطوا على جريمتهم ولاذ الجبان بالفرار.”

والمعلومات التي أكدتها مصادر قريبة من التحقيقات في الجريمة، “أنه وجد في جثة الشيخ فهد عياران ناريان استقرا في صدره.”

وكانت فرق الدفاع المدني بمركز الخبراء، باشرت الحريق الذي اندلع في ملحق يقطنه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فهد الخضير.

وتفاعل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع حادث وفاة فهد الخضير، عبر هشتاق #مقتل_رئيس_هيئة_الخبراء، الذين استنكروا الجريمة، وطالبوا بسرعة ضبط الجاني، كما طالبوا بمن يحرضون على رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وسائل الإعلام.

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١ تعليق

  1. بسبب التحريض الاعلامي المدعوم لابد من محاسبة من يحرض العوام ضد رجال الهيئة بالقنوات والصحف

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