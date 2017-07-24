 «العمل» تتجِّه لتوطين نشاط البقالات والتموينات بنسبة 100% | صحيفة تواصل الالكترونية

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«العمل» تتجِّه لتوطين نشاط البقالات والتموينات بنسبة 100%

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«العمل» تتجِّه لتوطين نشاط البقالات والتموينات بنسبة 100%

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن عكوف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حالياً على إصدار قرار بقصر العمل في نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100%.

وقالت المصادر بحسب صحيفة “المدينة”: ‘‘إنه من المتوقع أن يتم توفير 20 ألف وظيفة في هذا المجال خلال العام الأول من تطبيقه”.

وكان مجلس الشورى، أصدر مؤخراً توصية واقتراحاً تم توجيههما إلى وزارتي العمل، والشؤون البلدية والقروية، تطالب بإغلاق محلات التموينات الصغيرة، وقصر رخص محلات التجزئة على المحلات الكبيرة القادرة على توظيف أكثر من سعودي وسعودية.

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١ تعليق

  1. يريدون توظيف بنات الجامعات بالبقالات الصغيرة ووظائف الإدارية بالتعليم للوافدات .. (المواطنة) تبيع دخان وببسي و(الوافدة) تشتري فلل وسيارة !!!

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