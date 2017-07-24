لحظة تحطم طائرة صغيرة وعلى متنها 4 أشخاص (فيديو)

تواصل – سامر محمد:

أظهر مقطع مصور على الموقع الإلكتروني لتلفزيون “koin‘‘ الأمريكي لحظة سقوط وتحطم جزئي لطائرة صغيرة في مدينة ساندي بولاية أوريجون الأمريكية أمس الأحد.

وأشار التلفزيون الأمريكي، إلى نقل 4 أشخاص كانوا على متن الطائرة إلى المستشفى، ومن بينهم شخصين نقلا إلى مركز للصدمة بإصابات غير مهددة للحياة.

وأضاف، أن الطائرة كانت تهبط في مهبط طائرات عشبي عندما مالت على أحد جانبيها وارتطم جناحها بالأرض مما تسبب في دورانها على الأرض قبل أن تتوقف.