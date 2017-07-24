«غرس النجاح».. تجارب عملية لفتيات مكة مستوحاة من الأحاديث النبوية (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

شاركت طالبات برنامج “غرس النجاح لحفظ الوحيين والمقام”، بمقر مركز إسعاد النسائي في حي النسيم بمكة المكرمة، بتجارب عملية مستوحاة من الأحاديث النبوية الشريفة المقرر عليهن حفظها، خلال البرنامج الصيفي المقام حاليًا، وذلك بهدف غرس مفهوم الأحاديث في نفوس الطالبات وتنشئتهن على تربية نبوية صالحة.

وقالت المشرفة على المركز الدكتورة أميرة الصاعدي لـ”تواصل” إن برنامج غرس النجاح لحفظ الوحيين، يأتي انطلاقا من قوله، صلى الله عليه وسلم: “لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته”.

وأوضحت أن البرنامج يأتي بالشراكة مع معهد النجاح، الذي تشرف عليه الدكتورة رقية المحارب، ويطبق في عدة مناطق في المملكة، وهو مقسم على ثلاث فئات: البراعم، و الأفانين”شعبتين”، و الإكليل، بمجموع أربع حلقات بحيث كل حلقة لا تتجاوز ١٧ طالبة.

وأضافت: “الإقبال كبير على البرنامج، ورددنا الكثير من المسجلات، لاكتفاء العدد المحدد، ولا تزال بعض الأمهات تحاول إقناعنا بقبول بناتها”.

وأرجعت الصاعدي ذلك إلى سمو هدف البرنامج، الذي يجمع بين حفظ القرآن والسنة وبناء الناشئة بالعلم الجاد والتربية على السنة، لحمايتهم من الفتن، حيث يقوم على الحلقات معلمات شرعيات مؤهلات.

وسعى البرنامج إلى عدم الاقتصار بحفظ المقرر من الأحاديث، بل تجاوزه إلى تطبيقات عملية تمثلت في تقديم بعض الوجبات والألعاب، تطبيقا في حب المسلم لأخيه المسلم مايحبه لنفسه، مع ترك الاختيار للمشاركات في تقديم أي شيء يعبر عن حبهم له ويقدمونه لزميلاتهن.