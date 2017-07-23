بالفيديو.. المتحدث باسم موظفي البنود يكشف تفاصيل لقائه بخادم الحرمين

تواصل – سامي الثبيتي:

وعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – موظفي البنود والعقود من الجنسين، بالتثبيت قَائِلاً: “أبشروا بالخير أبشروا بالخير”.

وبِشَأْنِ كواليس لقائه بالملك سلمان، قَالَ المتحدث باسم موظفي البنود والعقود والأجر اليومي، ناصر الشهراني، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد: “تقدمت بطلب للقاء خادم الحرمين في الديوان الملكي بالرياض لشرح معاناة موظفي البنود، وأنهم تحت خط الفقر، وأن رواتبهم لا تتجاوز الـ 3200 ريال، وأننا نطلب التثبيت أسوة بزملائنا”.

وأَضَافَ: “وجدت كل ترحيب من الديوان الملكي، كثر الله خيرهم، وبيض الله وجههم، ووعدوني بمقابلة مولاي خادم الحرمين ووصلتني رسالة يوم الثلاثاء الماضي بموعد مقابلة خادم الحرمين، وهو الساعة التاسعة من يوم الأربعاء، ووجدنا منه كل حب وكل ترحيب”.

واستطرد: “أخبرت خادم الحرمين خلال اللقاء أن موظفي البنود يعانون من رواتب متدنية تحت خط الفقر، فرد عليه بكلمة: “أعطني الورق اللي معك نقرأه وندرسه وأبشر بالخير”.

وختم الشهراني بقوله إن: “الدولة التي حلت مشاكل دولٍ، ليس من الصعب عليها حل مشكلتنا، مُشِيرَاً إلى أن تثبيت موظفي العقود يحل مشاكل مواطنين في حاجة إلى وظيفة”.