تعليم جازان يعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – جازان:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى: “حارس/حارسة” على لائحة بند المستخدمين في عدد من مدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات على مستوى الإدارة، وفق الاحتياج، وسيتم شغلها عن طريق المسجلين في قوائم برنامج وزارة الخدمة المدنية “ساعد”.

وأوضحت أنها تستقبل التقديم للراغبين، أو من سبق لهم التقديم في فترة سابقة على الوظائف إلكترونياً، بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 2/11/1438هـ، ولمدة خمسة أيام من تاريخه على الرابط http://sja.jazanedu.gov.sa/ApplicantInfo.asp