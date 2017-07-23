«الطب البديل» يحذِّر: العلاج بالكي غير مرخص في المملكة

تواصل ـ فريق التحرير:
أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، التابع لوزارة الصحة، أن العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة؛ لعدم ثبوت جدواه علمياً.
وأَضَافَ المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “نأمل من أَفْرَاد المجتمع عدم التعامل مع من يدَّعي هذا النوع من العلاج؛ تَجَنُّبَاً لحدوث مكروه ـ لا قدر الله”.
هذا افتراء كبير
العلاج بالليزر نوع من العلاج بالكي
وكذلك علاج المسماء اللحمي في الأقدام بالكهرباء هو علاج بالكي
وكذلك صعق المريض بالكهرباء لإنعاش قلبه نوع من الكي…………..
ولا يوجد دواء فعال لعرق النسا أفضل من الكي
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
لا ينطق عن الهوى