«الطب البديل» يحذِّر: العلاج بالكي غير مرخص في المملكة

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، التابع لوزارة الصحة، أن العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة؛ لعدم ثبوت جدواه علمياً.

وأَضَافَ المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “نأمل من أَفْرَاد المجتمع عدم التعامل مع من يدَّعي هذا النوع من العلاج؛ تَجَنُّبَاً لحدوث مكروه ـ لا قدر الله”.