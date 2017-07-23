 «الطب البديل» يحذِّر: العلاج بالكي غير مرخص في المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الطب البديل» يحذِّر: العلاج بالكي غير مرخص في المملكة

1
«الطب البديل» يحذِّر: العلاج بالكي غير مرخص في المملكة

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، التابع لوزارة الصحة، أن العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة؛ لعدم ثبوت جدواه علمياً.

وأَضَافَ المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “نأمل من أَفْرَاد المجتمع عدم التعامل مع من يدَّعي هذا النوع من العلاج؛ تَجَنُّبَاً لحدوث مكروه ـ لا قدر الله”.

شاهد ايضا

«الحصيني»: كتلة حارة تصل درجتها لـ50 مئوية تضرب الرياض ومناطق أخرى بالمملكة

«الحصيني»: كتلة حارة تصل درجتها لـ50 مئوية تضرب الرياض ومناطق أخرى بالمملكة

توقعات برياح نشطة وغبار على شرق وشمال المملكة وأجزاء من الرياض

توقعات برياح نشطة وغبار على شرق وشمال المملكة وأجزاء من الرياض

«صحة جازان» تؤكد جاهزية «ثلاجة الموتى» بمستشفى الملك فهد وتنفي الشائعات

«صحة جازان» تؤكد جاهزية «ثلاجة الموتى» بمستشفى الملك فهد وتنفي الشائعات

مقتل أردنييْن إثر إطلاق نار داخل سفارة الكيان الصهيوني بـ«عمّان»

مقتل أردنييْن إثر إطلاق نار داخل سفارة الكيان الصهيوني بـ«عمّان»

١ تعليق

  1. هذا افتراء كبير
    العلاج بالليزر نوع من العلاج بالكي
    وكذلك علاج المسماء اللحمي في الأقدام بالكهرباء هو علاج بالكي
    وكذلك صعق المريض بالكهرباء لإنعاش قلبه نوع من الكي…………..
    ولا يوجد دواء فعال لعرق النسا أفضل من الكي
    اللهم صل وسلم على نبينا محمد
    لا ينطق عن الهوى

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>