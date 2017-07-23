وفاة عضو هيئة بالقصيم في حريق منزل.. وأنباء عن وجود شُبْهَة جنائية

تواصل – سامي الثبيتي:

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، اليوم، تَحْقِيقَاً في ملابسات العثور على عضو بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز الخبراء مُتَوَفًّى إثر حريق بملحق منزل.

وبِحَسَبِ المعلومات الأولية التي حصلت عليها “تواصل”، فإن الجهات المعنية بَاشَرَتْ، فجر اليوم الأحد، حادثة حريق بملحق منزل في مركز الخبراء التابع لمنطقة القصيم، حيث عُثر على جثمان المُتَوَفَّى – رَحِمَهُ اللَّهُ – وتشير المعاينة الأولية إلى تعرضه لطلق ناري قبل وفاته، وأن الجاني أشعل حريقاً بالمنزل للتغطية على جريمته.

ومن المتوقع صدور بيان رسمي عن الواقعة خلال الساعات المقبلة.