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شاهد.. مواطن يوثق بعدسته إسرافاً في الأطعمة بإحدى قاعات الأفراح

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تواصل – عسير:

تداول رواد مواقع “تويتر” مقطع فيديو صوره مواطن لكميات كبيرة من الطعام، تبقت بعد انتهاء أحد الأعراس بمنطقة عسير، بينما كانت تتجهز ليتم إلقاؤها في القمامة.

وتمثل ظاهرة بواقي الطعام بكميات كبيرة بعد الحفلات والأعراس والولائم مشكلة اجتماعية حقيقية بالمملكة، وفي هذا الإطار تم تدشين عِدَّة جمعيات لمحاولة تحويل هذه المشكلة إلى إنجاز، عبر توظيف الطعام المتبقي، بَدَلاً من رميه، حيث يتم إعادة تدويره، وتسخينه، ثم تغليفه بشكل آدمي جيد، وتقديمه إلى جمعيات خيرية لتوصيله إلى الفقراء والمحتاجين، والعمال وغيرهم، خَاصَّة أن الطعام الْمُتَبَقِّي يكون في حالة شبه سليمة، كالجديد تَمَامَاً.

وتعد جمعية “حفظ النعمة”، من أبرز الجمعيات التي تُعنى بهذا الأمر، بفروعها التي باتت منتشرة في مدن المملكة ومحافظاتها ومناطقها.

 

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٢ تعليقات

  1. والله فيه اسراف كثر وخاصه في الزواجات في المنطقة الجنوبية وبتحديد في تهامة والله شي مو طيب بصراحه تبذر

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