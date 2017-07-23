الرياض.. زراعة عين اصطناعية لمريض بعد ترميم عظام الوجه

تواصل ـ الرياض:

نجح فريق جراحة الوجه والفكين في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، في إجراء عملية معقدة من زراعة عين اصطناعية، وترميم عظام الوجه لمريض في العقد الثاني من عمره.

وكان أحد المرضى قد تعرض لحادثة أفقدته عينه اليسرى، وجُزْءَاً من عظام الوجه والفكين، وأُجريت له جراحة عادية لغلق محجر العين بصفائح معدنية تثبت بقايا العظم وطبقة جلدية لتغطية مكان العين.

وبعد الفحوص الطبية وتحليل الأشعة للعملية السابقة، عمد فريق طبي إلى ترميم عظام الوجه والفك عن طريق أخذ عظام من الجمجمة وتشكيلها في موقع التعويض؛ ومِنْ ثَمَّ ترميم محجر العين اليسرى ليتمكن الفريق بعدها من عمل زراعات خَاصَّة تماثل زراعة الأسنان، ولكن مختصة في تثبيت العيون في عظام العين الجديدة، لاستخدامها في تثبيت العين الاصطناعية؛ مِمَّا ساعد فريق تعويضات الوجه والفكين على عمل عين اصطناعية مع السيليكون تثبت بقطع معدنية مخصصة في زراعة العين، وَفْقَاً لـ”العَرَبِيّة”.

يُذكر أن هذا النوع من العمليات بالغ التعقيد، حيث يحتاج إلى إمكانات بشرية مؤهلة، وعدة مراحل للوصول إلى النتيجة المطلوبة، ويحتاج إلى جراحين متخصصين في هذا النوع من العمليات.