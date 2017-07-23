جامعة طيبة تعلن أسماء المقبولين من الطلاب والطالبات

تواصل – عبدالله الحجوري:

أعلنت جامعة طيبة، مساء أمس السبت، قائمة المقبولين من الطلاب والطالبات، ضمن الدفعة الأولى في الجامعة، وذلك بعد اجتيازهم مرحلة تدقيق البيانات، وإنهاء إِجْرَاءَات قبولهم للالتحاق بجامعة طيبة في برامج الانتظام في كل من: المدينة الْمُنَوَّرَة، وفروعها في محافظات ينبع، العلا، مهد الذهب، الحناكية، خيبر، وبدر.

وقالت الجامعة: إنه ستتم مراسلة المقبولين، الخميس المقبل، وسيطلب منهم تقديم مستنداتهم للبريد السعودي، في مدة ثلاثة أيام، ليتمكن الطلاب والطالبات المقبولون من تسليم مستنداتهم.

وأشارت إلى أن التواصل مع الطلاب المتقدمين لها سيستمر، لحين استكمال الأعداد المعتمدة للقبول في مختلف البرامج والتخصصات في الجامعة وفروعها في كافة المحافظات.

ولمعرفة أسماء الدفعة الأولى للقبول على صفحة الترشيح للقبول الإِلِكْتُرُونِي، يمكنكم زيارة الرابط (هنا)