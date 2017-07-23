 شاهد.. لحظة انهيار معبد بوذي وسقوطه في نهر بـ«ميانمار» | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. لحظة انهيار معبد بوذي وسقوطه في نهر بـ«ميانمار»

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تواصل ـ وكالات:

رَصَدَتْ إحدى الكاميرات لحظة انهيار معبد بوذي وسقوطه في نهر أيياروادي في بلدة باكوكو بمنطقة ماغواي الوسطى في ميانمار، يوم الخميس الماضي، بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار في المنطقة.

وَتَابَعَ بعض الزوار مشهد سقوط معبد “ثيري يادانا بييلون تشانثا” البوذي، وهيكل الشريحة الخارجي للمعبد ببطء في المياه المتدفقة.

وقال مسؤولون محليون: إن هناك تقاريرَ تفيد بأن اسْتِمْرَار هطول أمطار غزيرة في المنطقة، تتسبب في ارتفاع منسوب مياه النهر؛ مِمَّا أدى إلى إضعاف قاعدة المعبد البوذي الذي يقع على ضفة النهر.

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