 مصادر: قرار مرتقب بإعفاء هذه الفئة من «رسوم المرافقين» | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: قرار مرتقب بإعفاء هذه الفئة من «رسوم المرافقين»

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مصادر: قرار مرتقب بإعفاء هذه الفئة من «رسوم المرافقين»

تواصل – فريق التحرير:

قالت مصادر إن قَرَارَاً حكومياً مرتقباً – لا يزال قيد المشاورة – سيصدر بإعفاء أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب من قرار رسوم المرافقين، الذي تم فرضه، أول يوليو الجاري – وَفْقَاً لـ”عكاظ” -.

وينتظر بالفعل أبناء السعوديات من أزواج أجانب (بصفتهم مقيمين)، قَرَارَاً بمنحهم الجنسية السعودية، بعد أن تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى بتوصية لتعديل نظام الجنسية، في أكتوبر 2016، لكن تلك التوصية لم يتم مناقشتها خلال الدورة السادسة للمجلس، والتي انتهت، ومن المتوقع أن تتم مناقشتها في الدورة الحالية؛ مِمَّا سيثير اهتمام الكثيرين.

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