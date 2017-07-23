 «العمل»: قلة الأجور وزيادة الأعباء وراء رفض المواطنين للقطاع الخاص | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: قلة الأجور وزيادة الأعباء وراء رفض المواطنين للقطاع الخاص

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«العمل»: قلة الأجور وزيادة الأعباء وراء رفض المواطنين للقطاع الخاص

تواصل – الرياض:

أرجعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص إلى 4 أسباب، مبينة أن 67% منهم يعملون

في القطاع العام في حين يعمل 93 %من الوافدين في القطاع الخاص وذلك لعدة أسباب منها انخفاض أجور الثاني ومقابل ارتفاعها في الأول، إلى جانب أعباء العمل والساعات والإجازات.

وأكدت سعيها لتوفير 3 ملايين وظيفة للمواطنين بحلول عام 2020، كما كشفت الوزارة عن ارتفاع في عدد العاطلين السعوديين من الذكور والإناث في العام 2016 مقارنة بـ 2015، حيث وصل عددهم إلى (784.693 (مقابل (010.647 (في العام الذي سبقه.

وقالت العمل في تقرير ‘‘إن نسبة الذكور وصلت إلى 6.36 % ونسبة الإناث 4.63% من إجمالي عدد المواطنين المتعطلين‘‘ مشيرة إلى ارتفاع في معدل البطالة العام إذا قورن بالسنوات السابقة بنسبة بلغت 6.0% ليبلغ 1.12 %مقارنة بالعام الذي قبله.

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