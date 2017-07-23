 «البرجس» يكشف تلاعب بعض المدارس الأهلية بتوظيف المعلمات.. و«العمل» تُعلّق | صحيفة تواصل الالكترونية

«البرجس» يكشف تلاعب بعض المدارس الأهلية بتوظيف المعلمات.. و«العمل» تُعلّق

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«البرجس» يكشف تلاعب بعض المدارس الأهلية بتوظيف المعلمات.. و«العمل» تُعلّق

تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب برجس حمود البرجس، اليوم الأحد، عن تلاعب بعض المدارس الأهلية بتوظيف المعلمات واستغلالهن لمدة تجريبية بدون راتب، ثم يتم الإطاحة بهن.

وقال “البرجس” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بعض المدارس الأهلية توظف المعلمة أول 90 يوماً بدون راتب (فترة تجربة)، ثم تستغني عنها وتأتي بمعلمة جديدة بدلاً منها 90 يوماً أخرى بدون راتب أيضاً”.

من جانبه، علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، على تغريدات “البرجس” بقوله: إن “الأصل أن الأجر جزء من عقد العمل، فإذا لم يتضمن ذلك تحديد مقدار الأجر.. فلها أجر بالمثل.. وعليها أن تتقدم بشكوى رسمية”.

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