عضو شورى يكشف عن مفاجأة حول وظائف أولاده

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كشف العضو في مجلس الشورى، الدكتور عبدالله الفوزان، أن أولاده يعملون في خدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم.

وقال “الفوزان” عبر حسابه على “تويتر”: “انضم أولادي لخدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم وحسب الأوقات التي تناسبهم وذكروا لي أن متوسط دخل كل واحد منهم ٣٠٠٠ ريال شهرياً”.

وأضاف: سعودة القطاعات خطوة جبارة من حكومتنا وأتمنى سعودة الموزعين للبضائع والسلع لتكتمل فرحتنا وتنتهي معاناتنا ونحقق النجاح الذي تنشده حكومتنا.