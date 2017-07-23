 عضو شورى يكشف عن مفاجأة حول وظائف أولاده | صحيفة تواصل الالكترونية

عضو شورى يكشف عن مفاجأة حول وظائف أولاده

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عضو شورى يكشف عن مفاجأة حول وظائف أولاده

تواصل – فريق التحرير:

كشف العضو في مجلس الشورى، الدكتور عبدالله الفوزان، أن أولاده يعملون في خدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم.

وقال “الفوزان” عبر حسابه على “تويتر”: “انضم أولادي لخدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم وحسب الأوقات التي تناسبهم وذكروا لي أن متوسط دخل كل واحد منهم ٣٠٠٠ ريال شهرياً”.

وأضاف: سعودة القطاعات خطوة جبارة من حكومتنا وأتمنى سعودة الموزعين للبضائع والسلع لتكتمل فرحتنا وتنتهي معاناتنا ونحقق النجاح الذي تنشده حكومتنا.

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