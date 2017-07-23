 «طاقات» تعلن توفير 128 ألف فرصة عمل | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بـ250 راكباً.. انطلاق أول رحلة تجريبية لـ«قطار الحرمين» بين جدة والمدينة (صور) في 24 ساعة.. 68 ألفاً يسجلون بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل «التعليم» تكشف عن عدد موفديها بمدارس وأكاديميات المملكة بالخارج «عضو بالشورى» يكشف سببين لتراجع الطلب على العمالة السعودية بالقطاع الخاص «الإنذار المبكر» ينبِّه: أمطار رعدية مصحوبة ببرد على جازان لـ6 مساءً المعتصمون على بوابات الأقصى يؤدون صلاة الظهر أمام بوابتي المجلس والأسباط بيع 2251 وحدة سكنية على الخريطة بقيمة 4.14 مليار ريال الاحتلال الصهيوني يرضخ للفلسطينيين ويتراجع عن تركيب «كاميرات الأقصى» يتقدمهم مبتعثو المملكة.. حملة طلابية بجامعة «نيوكاسل» البريطانية لوقف إغلاق مسجدها اجتماع عاجل لعلماء الأقصى لاتخاذ قرار بعد إزالة البوابات الإلكترونية الصهيونية القطيف.. إنقاذ امرأة و3 من أبنائها احتجزهم حريق داخل منزلهم مصادر: الموافقة على منح إمارات المناطق اختصاص تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية

«طاقات» تعلن توفير 128 ألف فرصة عمل

1
«طاقات» تعلن توفير 128 ألف فرصة عمل

تواصل – الرياض:

أعلنت “البوابة الوطنية للعمل” (طاقات)، اليوم الأحد، عن توفير نحو 128 ألف فرصة عمل، تمثل 10% من إجمالي السير الذاتية المسجلة لديها، والتي بلغت نحو 1.2 مليون سيرة.

وأوضحت “طاقات” أن حملة الثانوية العامة تصدروا قائمة الباحثين عن العمل بـ398224 سيرةً ذاتيةً، وحملة البكالوريوس ثانياً بـ304148 سيرةً ذاتيةً، والأميين ثالثاً بـ163142 سيرةً ذاتيةً، بحسب “الوطن”.

وعرضت البوابة، ما لا يزيد عن 128621 فرصة عمل لجميع المؤهلات، إذا بلغ إجمالي الفرص الوظيفية لحملة مؤهل الدكتوراه 500 فرصة عمل وهي أكثر من السير الذاتية لذات المؤهل البالغة 211 سيرةً ذاتيةً لباحث وباحثة عن عمل.

شاهد ايضا

إعلان نتائج الدفعة الأولى من المرشحين للقبول بجامعة الحدود الشمالية

إعلان نتائج الدفعة الأولى من المرشحين للقبول بجامعة الحدود الشمالية

«جامعة جازان» تحدد موعد إعلان نتائج القبول النهائي

«جامعة جازان» تحدد موعد إعلان نتائج القبول النهائي

«جامعة أم القرى» تعتمد نتائج قبول 15 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد

«جامعة أم القرى» تعتمد نتائج قبول 15 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد

وظائف صيفية للشباب بغرفة جازان

وظائف صيفية للشباب بغرفة جازان

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>