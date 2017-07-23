«طاقات» تعلن توفير 128 ألف فرصة عمل

تواصل – الرياض:

أعلنت “البوابة الوطنية للعمل” (طاقات)، اليوم الأحد، عن توفير نحو 128 ألف فرصة عمل، تمثل 10% من إجمالي السير الذاتية المسجلة لديها، والتي بلغت نحو 1.2 مليون سيرة.

وأوضحت “طاقات” أن حملة الثانوية العامة تصدروا قائمة الباحثين عن العمل بـ398224 سيرةً ذاتيةً، وحملة البكالوريوس ثانياً بـ304148 سيرةً ذاتيةً، والأميين ثالثاً بـ163142 سيرةً ذاتيةً، بحسب “الوطن”.

وعرضت البوابة، ما لا يزيد عن 128621 فرصة عمل لجميع المؤهلات، إذا بلغ إجمالي الفرص الوظيفية لحملة مؤهل الدكتوراه 500 فرصة عمل وهي أكثر من السير الذاتية لذات المؤهل البالغة 211 سيرةً ذاتيةً لباحث وباحثة عن عمل.