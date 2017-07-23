مختصان عقاريان: هذه أسباب عدم مطالبة مستثمري «المساهمات المتعثرة» بحقوقهم

تواصل – الرياض:

اتفق مختصان عقاريان على أن طول مدة مراحل التقاضي تمنع مطالبة مستثمري “المساهمات المتعثرة” بحقوقهم؛ فضلاً عن عدم ثقتهم بمقدار العائد على الأسهم العقارية للمساهمات العالقة منذ سنوات.

وقال عماد الدليجان، نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية -بحسب صحيفة “اليوم”: ‘‘إن هناك مجموعة لم نستطع حصرها حتى الآن من المساهمات المتعثرة والتي تشمل محجوزات أرامكو وغيرها من المساهمات المعلقة”.

وأضاف “الدليجان”: يبدو أن الخوف من طول مراحل معالجة المساهمات المتعثرة وانعدام الوضوح في الرؤية بحجم العوائد المتوقعة على الأسهم؛ جعل المساهمين الصغار يبتعدون عن متابعة قضاياهم بشكل رسمي معتمدين.

بدوره، أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ورئيس اللجنة السابق خالد بارشيد، أن بعض أصحاب المساهمات المتعثرة ليسوا من سكان المنطقة الشرقية، وذلك ما حال من نجاح عمل اللجنة المشكّلة قبل سنوات للتواصل مع أصحاب المساهمات المتعثرة.

وأشار “بارشيد” إلى أنه علم من مصادر عقارية أن هناك تواصلاً مع أصحاب المساهمات الـ6 التي تم الإعلان عنها مؤخراً للتواصل مع المحاكم القضائية للبت في مساهماتهم لتعجيل حلها وآمل أن يكون الحل قريباً ولا يأخذ وقتاً طويلاً.