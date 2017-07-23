بالفيديو.. حملة لـ«مرور الرياض» على مواقع المفحطين والإطاحة بمخالفين

تواصل – الرياض:

شنت إدارة مرور الرياض، حملة أمنية للإطاحة بالمفحطين والمخالفين في شوارع المدينة التي تشتهر بهذا الأمر.

ونشر “السناب الأمني” مقطع فیديو يظهر ملاحقة الدوريات السرية للسیارات المخالفة وتطويقھا لسائقیھا وإجبارھم على التوقف.

كما رصد المقطع حجز الدوريات المشاركة في العملیة لسیارات المخالفین وتحمیلھا على “سطحات” بعد تطبیق النظام بحقھم ورصد المخالفات التي ارتكبوھا.