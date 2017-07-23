 بالفيديو.. حملة لـ«مرور الرياض» على مواقع المفحطين والإطاحة بمخالفين | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. حملة لـ«مرور الرياض» على مواقع المفحطين والإطاحة بمخالفين

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تواصل – الرياض:

شنت إدارة مرور الرياض، حملة أمنية للإطاحة بالمفحطين والمخالفين في شوارع المدينة التي تشتهر بهذا الأمر.

ونشر “السناب الأمني” مقطع فیديو يظهر ملاحقة الدوريات السرية للسیارات المخالفة وتطويقھا لسائقیھا وإجبارھم على التوقف.

كما رصد المقطع حجز الدوريات المشاركة في العملیة لسیارات المخالفین وتحمیلھا على “سطحات” بعد تطبیق النظام بحقھم ورصد المخالفات التي ارتكبوھا.

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١ تعليق

  1. كويس الله يقويهم تكفون تجون الدخل المحدود والله مشاكل كثيرة الدخل سيارات مندون لوحات ومن دون صدامات تجوب الشوارع وقطع الاشارات تكفون فكونا شرهم الله يقويكم

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