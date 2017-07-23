خبراء: قرار رسوم المرافقين سيُخفض «البطالة» بين المواطنين

تواصل – الرياض:

قال خبراء في مجال الموارد البشرية إن قرار فرض الرسوم على المقيمين ومرافقيهم سيوفر وظائف عديدة، متوقعين أن يخفض نسبة البطالة بين المواطنين من 12 إلى 9% بحلول 2020.

وأوضحوا أن ھذه الرسوم على المرافقین سترفع تكلفة العمالة الوافدة، وستقلص نسبة استقدامھا وتقصر الاستقدام في حالات خاصة وملحة، مشیرين إلى أھمیة اتخاذ حزمة من الإجراءات الجريئة، لإجبار أصحاب العمل على تفضیل العمالة الوطنیة على الوافدة، بحسب “المدينة”.

واعتبر الخبراء أن مشكلة البطالة في المملكة، تختلف عما تشھده بقیة دول العالم الأخرى، وذلك لكون أن ھناك الكثیر من فرص العمل مقصورة فقط على الوافدين.

وأبانوا أنه في حال تقنین عملیات استقدام العمالة الأجنبیة، وإجراء العديد من الإصلاحات الأخرى، كتخفیض ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعیة، ستزيد فرص حصول المواطنین على وظائف تلیق بھم وبالتالي تراجع معدلات البطالة.