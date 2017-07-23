 سائق صهريج يفرغ حمولة «صرف صحي» في البحر بـ«ينبع» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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سائق صهريج يفرغ حمولة «صرف صحي» في البحر بـ«ينبع» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صهريج شفط يفرغ حمولته من مياه الصرف الصحي في البحر بمحافظة ينبع.

ويظهر من خلال المقطع قيام السائق بتفريغ حمولة الصهريج في البحر، وطالب مصور المقطع، بلدية ينبع بالتحرك وهو يكرر قائلاً “إلى بلدية ينبع مع التحية”، مؤكداً خطورة تفريغ مياه الصرف الصحي في هذا الموقع بالقرب من مواقع الشاليهات.

يذكر أن محافظة ينبع تخصص موقعاً لتفريغ مخلفات الصرف الصحي بطريق ينبع النخل، حيث يعد تفريغ مخلفات الصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة لها خطراً على صحة البيئة والإنسان والحيوان.

 

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