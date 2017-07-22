شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع ضرب وخنق شاب بسبب «شيلة»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه تم رصد عدة مقاطع فيديو متداولة عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص بالضرب والخنق، وقد ظهرت عليه آثار دماء، وما تلى ذلك من عبارات من المعتدين يزعمون فيها أن ما قاموا به هو بسبب شتمه لقبيلتهم.

وأضاف الناطق الإعلامي: “كون ما نشر يعد إثارة للرأي العام ومخالفة للأنظمة، فقد تم اتخاذ إجراءات البحث وتحديد هوياتهم والقبض عليهم، وبالإستماع لأقوالهم ذكروا أن ما ورد في المقاطع مجرد تمثيل، مشيراً إلى أنه جرى إحالة قضيتهم إلى فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لتطبيق الأنظمة عليهم بحكم الاختصاص.