«المطلق» يُحذّر من المجاهرة بالمعاصي وكشف أسرار الحياة الزوجية

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حذّر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، في برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة”، أمس، عبر أثير إذاعة الإسلام، من الجرأة لدى”السيئين” عبر الخوض والحديث في شؤون حياتهم الزوجية الخاصة.

وأضاف أن بعض الأزواج يجاهرون بعلاقاتهم الخاصة ويتحدثون في أمور الفراش، قائلاً “المجاهرون بالمعاصي من أشد الناس ذنباً لقول النبي ﷺ “كُلُّ أَمَّتِى مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَاهرة أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ”.

وندّد المطلق، بالتهاون والتساهل مع المجاهرين بالمعاصي، مطالبًا بفضحهم ورفع أمرهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع، حاضًا إزاء ذلك بالستر على مرتكب المعصية الموجبة للحد، قائلاً: “لو رأى الإنسان شخصًا ارتكب معصية موجبة للحد مثل شرب الخمر أو فاحشة الزنا ونحو ذلك، يستحب أن يستر عليه، وأن لا يبلغ عنه ليقام عليه الحد، والنبي ﷺ قال لزوج أم ماعز الذي حمله على الاعتراف “هلاّ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ”، كما تابع بأنه “يجب على مُغسّلي الموتى كتمان عيوبهم وعدم إفشاء أسرارهم كما أرشد بذلك النبي ﷺ”.