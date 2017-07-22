 بالفيديو.. مواطن يبتكر غطاساً يعمل بالطاقة الشمسية لسقيا الطيور | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. مواطن يبتكر غطاساً يعمل بالطاقة الشمسية لسقيا الطيور

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تواصل ـ فريق التحرير:

ابتكر أحد المواطنين طريقة جديدة لسُقيا الطيور والحيوانات من أحد الآبار الخلوية لمساعدتها على الشرب من ماء البئر دون تعرّضها للسقوط فيه، عبر غطاس يعمل بالطاقة الشمسية.

وأظهر مقطع فيديو للمواطن وهو يشرح طريقة عمل غطاس صغير بالطاقة الشمسية داخل بئر قديمة في بلدة البئر بمحافظة ثادق من أجل سُقيا الطيور والحيوانات.

وقام المواطن بعمل عدة توصيلات كهربائية لتشغيل الغطاس وجعل انسياب الماء إلى حوض خارج البئر مستمرا، وبنى مجرى آخر لرجوع الماء إلى البئر مرة أخرى.

 

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