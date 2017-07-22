 متحدث السجون يكشف لـ«تواصل» حقيقة هروب 4 سجناء في «تبوك» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بالفيديو.. مواطن يبتكر غطاساً يعمل بالطاقة الشمسية لسقيا الطيور «الأبية» قصيدة جديدة للشاعرة أمل الشقير: لن يمسوا من حجابي (فيديو) وفاة سعودي سقط من ارتفاع شاهق بدراجته النارية في تركيا متحدث السجون يكشف لـ«تواصل» حقيقة هروب 4 سجناء في «تبوك» «الشؤون البلدية» تحدد آلية إغلاق محطات الوقود المخالفة على الطرق الإقليمية «النائب العام» لجهات الضبط: سجن أي متهم دون سند نظامي مخالفة تستوجب المحاسبة ضبط عصابة امتهنت سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات بـ«الرياض» (صور) استطلاع «تواصل»: هذه أبرز مناطق تراجع الإيجارات.. وجدَّة «ثابتة نسبيًا» «تويتر» يقود «مدني بريدة» إلى محول كهرباء مفتوح يهدد حياة المارة (صور) توقعات «الأرصاد»: طقس معتدل وأمطار على 5 مناطق نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يرأس وفد المملكة في حفل افتتاح قاعدة عسكرية بمصر للتأكيد.. «الجوازات»: لا استثناءات في رسوم المرافقين والتابعين وزوج المواطنة يشمله القرار

متحدث السجون يكشف لـ«تواصل» حقيقة هروب 4 سجناء في «تبوك»

2
متحدث السجون يكشف لـ«تواصل» حقيقة هروب 4 سجناء في «تبوك»

تواصل – خالد الغفيري:

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، صحة هروب 4 من نزلاء سجن تبوك العام، نافيًا أن يكون من بينهم محكوم بالقصاص.

وقال ابن نحيت في رد على استفسار “تواصل”: “في فجر هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٨ وفي تمام الساعة الخامسة والنصف تمكن 4 نزلاء في إدارة سجن تبوك من الهروب”.

ونفى الدكتور ابن نحيت بعض المعلومات المتداولة التي تفيد بأن أحد النزلاء محكوم عليه بالقصاص، وأكد أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق بحكم الاختصاص.

 

شاهد ايضا

بالفيديو.. مواطن يبتكر غطاساً يعمل بالطاقة الشمسية لسقيا الطيور

بالفيديو.. مواطن يبتكر غطاساً يعمل بالطاقة الشمسية لسقيا الطيور

«الأبية» قصيدة جديدة للشاعرة أمل الشقير: لن يمسوا من حجابي (فيديو)

«الأبية» قصيدة جديدة للشاعرة أمل الشقير: لن يمسوا من حجابي (فيديو)

وفاة سعودي سقط من ارتفاع شاهق بدراجته النارية في تركيا

وفاة سعودي سقط من ارتفاع شاهق بدراجته النارية في تركيا

«الشؤون البلدية» تحدد آلية إغلاق محطات الوقود المخالفة على الطرق الإقليمية

«الشؤون البلدية» تحدد آلية إغلاق محطات الوقود المخالفة على الطرق الإقليمية

٢ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>