متحدث السجون يكشف لـ«تواصل» حقيقة هروب 4 سجناء في «تبوك»

تواصل – خالد الغفيري:

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، صحة هروب 4 من نزلاء سجن تبوك العام، نافيًا أن يكون من بينهم محكوم بالقصاص.

وقال ابن نحيت في رد على استفسار “تواصل”: “في فجر هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٨ وفي تمام الساعة الخامسة والنصف تمكن 4 نزلاء في إدارة سجن تبوك من الهروب”.

ونفى الدكتور ابن نحيت بعض المعلومات المتداولة التي تفيد بأن أحد النزلاء محكوم عليه بالقصاص، وأكد أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق بحكم الاختصاص.