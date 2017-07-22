بالصور.. طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

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تدشن وزارة الحج والعمرة – بمشيئة الله تعالى – يوم الاثنين المقبل غرة شهر ذي القعدة، المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي سيستقبل من خلال بوابته الإلكترونية على الرابط (localhaj.haj.gov.sa) جميع راغبي الحج من مواطني ومقيمي هذه البلاد الطاهرة، ويأتي ذلك انطلاقاً من التوجيهات الدائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتيسير على الحجاج، وتمكينهم من اختيار الخدمة والسعر المناسب لهم بكل يسر وسهولة.

وستكون بوابة المسار المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد في خدمة حجاج الداخل لهذا العام لكافة البرامج المعتمدة (العام – حج منخفض التكلفة – الحج الميسر) كما يمثل السداد الإلكتروني في المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، حيث سيوفر لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة هذه الخدمة.

وفيما يلي لمحة سريعة عن أنواع شرائح الخدمة المعتمدة في البرنامج العام:

أما عن الأسعار المحددة لبرنامج حج منخفض التكلفة فهي على النحو التالي:

علماً بأن اسعار البرنامج أعلاه قابلة للزيادة حسب نوع التكييف الذي توفره المنشأة في مخيمها بمشعر منى فيضاف مبلغ (250) ريال في حال توفيرها لتكييف فريون، ومبلغ (100) ريال في حال توفيرها تكييف صحراوي مساند، في حين لا يضاف أي مبلغ على الأسعار المحددة للبرنامج أعلاه في حالة كان نوع التكييف في مخيم منى بمكيفات مخيمات مشروع اسكان الحجاج بمنى.

وفيما يلي السعر المحدد لبرنامج الحج الميسر:

وحثت الوزارة الإخوة راغبي الحج لهذا العام المبادرة لإتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال المسار في وقت مبكر، ومراعاة المهلة المحددة لسداد قيمة البرامج المختارة وفقاً لما سيردهم على هواتفهم الجوالة.

وأكدت الوزارة على أنها ستمضي قدماً لتوفير المزيد من الخدمات التي من شأنها التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج على الوجه الأكمل.

ولمعرفة طريق التسجيل ببوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل (localhaj.haj.gov.sa) في الصور أدناه:

الشرح نقلًا عن موقع المنسك.