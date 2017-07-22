«الأبية» قصيدة جديدة للشاعرة أمل الشقير: لن يمسوا من حجابي (فيديو)

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كشفت الأديبة والشاعرة المعروفة أمل الشقير عن قصيدتها الجديدة “الأبية” التي تناولت فيها الحجاب على لسان طفلة تربت ونشأت وترعرت على ارتداء الحجاب التزامًا بأوامر الله ووصايا نبيه عليه الصلاة والسلام.

وتناولت الشقير في قصيدتها المكائد والحملات التي تحاول النيل من حجاب المرأة المسلمة والتشكيك فيه وتشويهه إلا أن الثبات والقوة في التمسك بالحجاب في مجابهة ذلك كان هو طريق العبور نحو الأمان ليكون حجاب وحشمة المرأة رمزًا للستر والجمال الأنثوي حتى كبرت وكان الحجاب هوية لها.

وجاءت كلمات قصيدة “الأبية” كالتالي:

مُنذُ أن كنتُ صبية

فطرتي كانت سويّة

قد تربيتُ ببيتٍ

مسلمٍ بين البرية

ومُناي الحسنُ يبدو

في المحيا كالبهيّة

وبستري لِجمالي

بِحجابي لا أذية

هكذا أوصى إلهي

في وصاياهُ نبيَّه

وتعوذتُ بربي

من مرادَّاتٍ دنَيّة

رغمَ كيدٍ رغمَ مكرٍ

وتدابيرٍ خَفية

لن يمسوا من حجابي

إنني فيه الأبية

سورةُ الأحزابِِ تحكي

آيةَ السترِ الجليّة

كيف أعماهُم هواهُم

بِئسَ واللهِ المطيّة

بحجابي واحتشامي

إنني أنثى قوية

أعشقُ السترَ بصدقٍ

فيهِ أثوابي نقيّة

زهرةُ الدنيا زوالٌ

لكنِ الأُخرى البقية

دينُنا دوماً عَـلـيٌّ

ليسَ كالدُّنيا الدَنية

قد كبرتُ اليومَ عمراً

وَحجابي لي هوية

وتميزتُ بطهري

نِعمَ واللهِ المزيّة