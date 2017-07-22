 لم يتدخلوا لإنقاذه.. شبان أمريكيون يضحكون على رجل «معاق» يغرق (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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لم يتدخلوا لإنقاذه.. شبان أمريكيون يضحكون على رجل «معاق» يغرق (فيديو)

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تواصل- سامر محمد:

أظهر مقطع مصور عبر جوال تداولته محطات تلفزيونية أمريكية 5 شبان وهم يضحكون ويسخرون من رجل معاق بينما كان يغرق في بحيرة ويصرخ طلباً للمساعدة.

وعلى الرغم من مشاهدة الشبان للشاب البالغ من العمر 32 عاماً وهو يغرق أمام أعينهم ويصرخ طلباً للمساعدة، إلا أنهم لم يتوقفوا عن المزاح والسخرية منه حتى بعد غرقه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشبان الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 عاماً لم يتصلوا بالشرطة للتدخل من أجل إنقاذ الغريق ولم يتقدم أحد منهم لمساعدته، في حادثة غريبة صدمت الشرطة والرأي العام الأمريكي، حيث وصف هؤلاء الشباب بأنهم بلا قلب.

 

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