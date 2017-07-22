ترامب يتسلم أوراق اعتماد الأمير خالد بن سلمان سفيراً للمملكة بواشنطن

تواصل ـ وكالات:

تسلّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوراق اعتماد الأمير خالد بن سلمان سفيراً للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال استقبال ترامب للأمير أمس الجمعة بالبيت الأبيض.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً ملكياً في أبريل الماضي بتعيين الأمير خالد سفيراً لدى الولايات المتحدة، خلفاً للأمير عبدالله بن فيصل الذي تم إعفاؤه.

ويعد الأمير خالد السفير الأصغر سناً لدى واشنطن، وبرز ظهوره خلال مشاركته في اجتماع خادم الحرمين مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، ومشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مع تيلرسون، إضافة لحضوره في قمة الرياض الإسلامية – الأميركية.