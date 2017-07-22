في مسجدين مختلفين.. إمام وخطيب يلقي خطبة الجمعة مرتين بالأمس

تواصل – القصيم:

ألقى أحد الخطباء خطبة الجمعة في مسجدين منفصلين، في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، أمس (الجمعة)، في واقعة توصف بالغريبة؛ فبعد فراغه من الصلاة في المسجد الذي يخطب فيه الجمعة عادة، توجه لمسجد آخر وألقى فيه الخطبة مرة أخرى.

وأوضح الشيخ خالد الشاوي بحسب “عكاظ”، أنه بعد فراغه من صلاة الجمعة في مسجده، حضر إليه شخص يعمل في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأفاده بأن إمام أحد المساجد القريبة حدث له ظرف طارئ ولم يستطِع الحضور لأداء صلاة وخطبة الجمعة.

وأضاف الشاوي، أنه توجه بعد ذلك مباشرة للجامع المقصود، والذي كان المصلون فيه ينتظرون من يحضر ليلقي عليهم الخطبة ويصلي بهم، فألقى الخطبة وأنقذ الموقف.