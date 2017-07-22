للتأكيد.. «الجوازات»: لا استثناءات في رسوم المرافقين والتابعين وزوج المواطنة يشمله القرار

تواصل – الرياض:

أكد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان، أنه لا توجد أي استثناءات لأي جنسية من رسوم المقابل المالي، التي بدأ تحصيلها من المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة مطلع الشهر الجاري.

وأوضح الصيخان، أن المستثنين من دفع رسوم الإقامة هم المعفون من رسوم المقابل المالي، وهم: أبناء وبنات المواطنات، وأم المواطن الأرملة أو المطلقة التي تكفل نفسها، والمرافقون والتابعون المسجلون بالنظام خرج ولم يعد بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأشار إلى أن أبناء المواطنة في حال كانوا مضافين على هويتها يتمتعون بهذه الامتيازات وأمهم على قيد الحياة، وعند وفاتها تذهب هذه الامتيازات، أما زوج المواطنة فغير معفى من الرسوم إذا كان لديه تابعون أو مرافقون.

وأضاف أن العمالة المنزلية الفردية التي على سجل المواطنين إذا كان لديهم تابع أو مرافق؛ فتُطبق بحقهم رسوم المقابل المالي، منوهاً إلى أن الزائرين لا تشملهم رسوم المقابل المالي وهم غير مطالبين بسدادها أو حتى الاستفسار عنها في أنظمة البنوك.

ونوَّه العقيد الصيخان، إلى أنه وبحسب قرار مجلس الوزراء؛ فإن الرسم يكون (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من يوليو لعام 2017م، و(200) ريال شهرياً ابتداءً من الأول من يوليو لعام 2018م، و(300) ريال شهرياً ابتداءً من الأول من يوليو لعام 2019م، و(400) ريال شهرياً ابتداءً من الأول من شهر يوليو لعام 2020م.