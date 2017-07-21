بالصور.. بلدية الدلم تؤمن مظلات شمسية وحافظات للماء لعمالها

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قامت بَلَدِيَّة محافظة الدلم، بتوجيه من رئيس البَلَدِيَّة المهندس سليمان العايد، مُؤخَّرَاً بتأمين مظلات شمسية، وحافظات للماء لعمال البَلَدِيَّة العاملين في الميدان للوقاية من الشمس.

ومن جهة أخرى، قامت إدارة التشغيل والصيانة، بوضع طلاء تحذيري على المطبات الموضوعة حديثاً.