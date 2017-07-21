بالصور.. بلدية الدلم تؤمن مظلات شمسية وحافظات للماء لعمالها

تواصل – فريق التحرير:
قامت بَلَدِيَّة محافظة الدلم، بتوجيه من رئيس البَلَدِيَّة المهندس سليمان العايد، مُؤخَّرَاً بتأمين مظلات شمسية، وحافظات للماء لعمال البَلَدِيَّة العاملين في الميدان للوقاية من الشمس.
ومن جهة أخرى، قامت إدارة التشغيل والصيانة، بوضع طلاء تحذيري على المطبات الموضوعة حديثاً.
شي طيب جزاهم الله خير
سليمان العايد الله يجزاك خير ويثيبك خيرماعملت بها البشر المسلمين
جزاكم الله خير بس ملحوظة
الشارع نظيف ليش ينظفونه
اول مرة اشوف بالدلم طابور عمال نظافة ينظفون شارع نظيف
اللهم اخلص النيات